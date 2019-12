Tako si je komik privoščil svoje dekle #video

Dino se je na izpitno vožnjo odpravil prvi in suvereno prišel do vozniškega izpita, čeprav je priznal, da ga je na začetku mučila trema. Veselja ob tem ni manjkalo, je pa komik poskrbel še za nekaj smeha s potegavščino za svoje dekle. Poslal ji je namreč video, v katerem ji je sporočil, da ni opravil vozniškega izpita. Več v videu.

Manj razlogov za dobro voljo je imela Maša, ki je že pri prvem zavijanju na glavno cesto spregledala avtomobil in s tem naredila napako, zaradi katere se je ocenjevalec že po petih minutah odločil izpitno vožnjo prekiniti. Njeno razpoloženje sta nato poskusila izboljšati Aleksander Mežek in učitelj vožnje Jure, ki sta poprijela za kitari in ji zapela. Maša je povedala, da si zaradi neuspeha ne bo razbijala glave, ampak bo to uvrstila v še eno izmed svojih posebnih izkušenj. Več v videu.

Ponovitev oddaje Znani prvič za volanom lahko ujamete v petek ob 22.45.

