Tako je videti nič kaj nedolžen trk pri 10 km/h #video

Glasbeniku Aleksandru Mežku se tokrat ne bo treba odpraviti na glavno vožnjo, saj vozniški izpit že ima, bo pa vseeno preizkusil demonstracijsko napravo Zaletavček, ki prikazuje trk s hitrostjo približno 10 do 12 km/h in je dokaz, kako pomembno vlogo igra varnostni pas pri varnosti v prometu.

Statistike namreč kažejo, da je med smrtnimi žrtvami na slovenskih cestah še vedno kar tretjina takšnih, ki niso imeli pripetih varnostnih pasov. Kako so z demonstracijo trka opravili trije kandidati, si poglejte v spodnjem videu.

Čaka ju samo še glavna vožnja

Po preizkusu Zaletavčka pa pevko in igralko Mašo Tiselj in komika Dina Kapetanoviča še zadnja preizkušnja- izpitna vožnja. O čem sta razmišljala in kako sta se pripravljala na zadnjo stopničko na poti do vozniškega izpita, pa si poglejte v spodnjem videu.

