Pevko za volanom oblile solze #video

Kandidati Aleksander Mežek, Dino Kaptanović in Maša Tiselj so pred generalno vožnjo dobili tudi vsak svojega ocenjevalca. Vožnjo Dina je ocenjeval Zoran, Aleksandrovo Martin, Mašino pa Jure. In prav Jure in Maša bosta na cesti imela najbolj pestro dogodivščino. Na avtocesti se jima je primerila manjša nevšečnost, ki je Mašo povsem iztirila.

Koncentracija ji je popolnoma popustila in napake so se nato začele kar vrstiti. Prišlo je celo tako daleč, da so jo oblile solze in je začela močno dvomiti v svoje vozniške sposobnosti. Bo vrgla puško v koruzo tik pred zadnjo stopničko?

Kako so Mašo oblile solze, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku, več pa v nocojšnji oddaji Znani prvič za volanom, v kateri se bodo tekmovalci pomerili tudi z dirkalniki na progi za karting.

