Tokrat vročih povabil ni bilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi oddaji Zapleši v ljubezen je ena od kandidatk že na prvem zmenku svojega soplesalca povabila na golo kopanje, ki ga je ta z veseljem sprejel.

Čeprav sta oba para svoj ples tudi tokrat dobro odplesala in je bilo videti, da so se plesalci med plesnimi koraki dobro ujeli, pa na poznejšem zmenku obojestranskega preskakovanja iskric ni bilo toliko kot pri prvih dveh parih.

Peter in Gaja sta se sicer dogovorila, da se bosta srečala na še enem zmenku, ki bo na Gajino pobudo bolj športne narave, a se to do danes še ni zgodilo. Videli bomo, kaj se bo iz tega izcimilo.

Bolj sta se, kot kaže, ujela Peter in Marjetka, ki sta se še na prvem zmenku družila dolgo v noč, zatem pa sta se odpravila še na obljubljeni izlet na Bled. Več v videu.

Ali je iz plesa, preskakovanja iskric in zmenkov nastalo še kaj več, bomo preverili kmalu in vas o tem obvestili. Nova oddaja Zapleši v ljubezen pa je na sporedu v četrtek ob 21. uri na Planetu.