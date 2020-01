Pred koncem Istanbulske neveste sledi velik šok

Ena najbolj priljubljenih turških serij se bliža finalu svoje zadnje sezone. Istanbulska nevesta je v treh sezonah pred male ekrane prikovala zavidljivo število gledalcev, ki so spremljali usodno ljubezen med svobodomiselno glasbenico Surejo in ponosnim poslovnežem Farukom. Družina Boran je poskrbela za kar nekaj vročekrvnih, iskrenih in ganljivih trenutkov, pogosto pa so se lahko gledalci njihovim dogodivščinam tudi nasmejali.

Istanbulska nevesta je hkrati ostala zvesta svojemu naslovu in poskrbela za kar nekaj porok, nazadnje sta si poročni zaobljubi izmenjala Adem in Guneš. Čeprav sta obred opravila zelo diskretno, ju družina preseneti s slavjem. Pred koncem sezone nas čaka tudi še ena zaroka ...

V zadnjih delih 3. sezone smo se poslovili od Garipa, skupaj z njegovo smrtjo pa čedalje bolj napreduje tudi Esmina bolezen, ki je celo prosila Surejo, naj ji pomaga umreti.

Zdaj se nagrajena serija, ki je bila nominirana tudi za mednarodnega emmyja, bliža zadnjemu delu. Ta bo na Planetu v četrtek ob 19. uri, še prej pa družino čaka še ena težka preizkušnja, ki bo Boranov dvorec zavila v črnino. Bodo težki trenutki znova povezali družino, da bo še bolj trdna?

