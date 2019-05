Tako se Saša Lendero pripravlja na poletje #foto

Ko se poletje bliža in teče voda v grlo ;) Vsako leto načrtujem tole, a nikoli ne naredim. Na koncu pa si dam tri dni pred morjem narediti trepalnice👁, da se malo potolažim, hahahah ;) 😂😆 ❓Še kakšna s podobno izkušnjo? Še kdo odločen, da bo letos drugače? #zdravduhvzdravemtelesu #drzimpestiDaBiMeDrzalo #maloSamofrustracijeNeSkodi #hvalaZaPomoč @fitnesshopbtc

A post shared by Saša Lendero (@sasa_lendero) on May 4, 2019 at 11:08am PDT