Tako se je v enem letu spremenil zmagovalec The Biggest Loser Slovenija #foto

Nekaj mesecev po zmagi v šovu The Biggest Loser Slovenija Cristian Baranašič še vedno prisega na aktiven življenjski slog in je navdih mnogim, ki si želijo iti po njegovi poti. Na svojem profilu na Instagramu je objavil fotografijo, s katere je lepo razvidno, kakšno preobrazbo mu je uspelo doseči v letu dni.

Priljubljeni Kiki je v šov vstopil s 144 kilogrami, na finalno oddajo pa je prišel kar 46 kilogramov lažji. Po zmagi je opustil golo hujšanje in se posvetil oblikovanju svojega telesa. Rezultati so res osupljivi. Cristian se je v nekaj mesecih prelevil v pravega mišičnjaka. To je dokaz, da človek lahko doseže, kar si zada, če le ima pravo motivacijo in če vztraja na začrtani poti.

Kiki je ponosen na svoje rezultate, zato je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri ga lahko vidimo pred letom dni in danes. "Vsi imamo kdaj pa kdaj črne dneve, ko nam gre vse narobe in se smilimo sami sebi. Takrat je najslabše, če se tem občutkom prepustimo. Poiskati moramo pot, ki nam bo pomagala prebroditi različne težave, in na nas bo posijalo sonce. Naredi nekaj zase in videl/-a boš, da se boš počutil/-a fantastično," je pod fotografijo pripisal zmagovalec šova The Biggest Loser Slovenija.

Kiki pred enim letom in danes:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.