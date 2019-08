Gaja iz The Biggest Loser Slovenija še naprej navdušuje s svojo preobrazbo #foto

Finalistka tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija Gaja Rozman še naprej koraka po na novo začrtani poti in s svojimi dosežki navdušuje svoje sledilce na Instagramu.

Gaja je bila tisto dekle v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki se je rado pustilo priganjati k treningom in nad potenjem v telovadnici ni kazalo pretiranega navdušenja. To je povedala tudi njena trenerka Nataša Gorenc, obenem pa je dodala, da je Tržičanka znala "stisniti", ko je bilo to najbolj potrebno. Tako ji je uspelo priti vse do velikega finala. Mnogi so bili prepričani, da se bo 21-letnica takoj po šovu vrnila na stara pota.

Gaja pa se ni ozirala na zlobne jezike in še vedno ne popušča. Z njenega profila na Instagramu so lepo vidni rezultati njenih treningov. Najbolj navdušuje fotografija, na kateri jo vidimo v majici iz šova, ki ji je zdaj kar krepko prevelika.

Ne popušča pa niti zmagovalec tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija Cristian Baranašič, ki je po šovu povsem spremenil svoj življenjski slog in si dneva brez treninga sploh ne zna več predstavljati.

