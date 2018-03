Spoznali smo prvih 5 tekmovalcev

V prvi oddaji nove sezone šova The Biggest Loser Slovenija smo spoznali prvih pet tekmovalcev z zelo zanimivimi življenjskimi zgodbami.

Foto: Planet TV

Šov The Biggest Loser Slovenija se je z novo sezono vrnil na male zaslone. V prvi oddaji smo lahko spoznali prvih pet od 16 tekmovalcev, ki jih je življenje tako ali drugače pripeljalo do točke, ko so se odločili, da morajo nekaj korenito spremeniti.

Katja Ficko - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 127,1 kg.

Matic Kos - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 116,6 kg.

Klara Hrovat Vidmar - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 115,6 kg.

Petra Plevnik - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 131,1 kg.

Edo Mesič - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 174,2 kg.