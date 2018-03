Klara Horvat Vidmar

Foto: Planet TV

Je dolgolasa mamica z lepim obrazom, ki pa jo kilogrami obremenjujejo in ovirajo v vsakdanjem življenju. Dela v restavraciji s hitro prehrano, kjer se pogosto pregreši. Težko se upre predvsem kruhu in hamburgerjem. Želi si doseči svojo idealno težo, to je 65 kilogramov, kot jo je imela v času, ko je bila del nogometne reprezentance. Navzven je še vedno samozavestna, znotraj pa depresivna. Skriva se pred sabo in partnerjem, doma pa nima ogledala. V prvi sezoni je navijala za Bojana, po njegovem uspehu pa je zbrala pogum in se prijavila v šov, saj ji le ta predstavlja luč na koncu tunela.