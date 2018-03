Edo je simpatičen in duhovit, čeprav mu življenje ni prizanašalo. Zaradi nesreče pri delu je skoraj slep na eno oko. Žena, ki že 20 let boleha za multiplo sklerozo, se boji, da bo mož zaradi čezmerne teže zbolel in da se ne bosta mogla postarati skupaj. Edo obožuje meso, ne more pa se upreti ocvrti hrani. S širokimi rameni daje videz nevarnega moža, ko spregovori, pa se izkaže, da se v njem skriva medvedek z balkanskim smislom za humor.