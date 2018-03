Petra Plevnik

Je uspešna in odločena arhitektka, ki postavlja službo in kariero visoko na lestvic življenjskih prioritet. Z več dela v službi je prišlo tudi več nepravilne prehrane. Ima hčerko in moža, ki je zelo fit in postaven. Pri skupnih dogodivščinah jo kilogrami zelo omejujejo. Obožuje čokolado, ki jo po različnih kotičkih doma skriva pred domačim. Pravi, da glava misli eno, dela pa drugo. Rekord pri pridobivanju kilogramov je postavila, ko je v enem mesecu uspelo pridelati 4 kilograme. Zaradi zamaščenih organov občasno čuti bolečine. Rada je lepo oblečena in urejena, vendar zaradi kilogramov nima več toliko možnosti izbire kot jo je imela prej, ko je bila suha. Shujšala bi rada zaradi sebe in svoje družine.