Katja Ficko

Foto: Planet TV

Katja ima bolezen Alopecia universalis, kar pomeni da je popolnoma brez las in obrvi, zbolela pa je v osnovni šoli. Otroci so jo zbadali, z roko v roki pa se je takrat začelo tudi nabiranje kilogramov. Je vedno urejena in naličena. V javnosti vedno nosi kapo, ki je nikoli ne sname. Neguje obolele osebe, zelo pa se jo je dotaknila zgodba o ženski, ki se je zbudila iz kome. Je zelo srčna, čustvena in ima veliko življenjskih izkušenj. Želi si skočiti s padalom, strah jo je lakote, pred televizijo pa se ne more upreti čipsu.