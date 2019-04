Presenečenje za tekmovalce: postali so del ljubljanskega tedna mode #video

Da kilogrami niso ovira za lepoto, bodo nocoj dokazali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki so postali del ljubljanskega tedna mode.

Tekmovalce je po včerajšnji prvi izkušnji z modno brvjo čakalo veliko presenečenje. Gaja je prebrala pismo, v katerem je bilo vabilo na ljubljanski Fashion Week.

A tekmovalci niso bili le gledalci. Dekleta so se preobrazila v prave manekenke in nosila oblačila priznanih oblikovalcev, fantje pa so postali fotomodeli. Za nekatere prvo profesionalno fotografiranje, lekcije iz zavezovanja kravate, prvič v krilo in obleko ... Poglejte, kakšne so bile predpriprave.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

