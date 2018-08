Nataša Gorenc nominirana za fatalko leta #foto

Osebna trenerka šova The Biggest Loser Slovenija Nataša Gorenc je nominirana za fatalko leta. Kaj ji pomeni ta naziv, kdo je po njenem mnenju najbolj usodna ženska in kaj pravi o moških občudovalcih?

A post shared by Natasa Gorenc (@gymbynatasa) on Aug 19, 2018 at 8:42am PDT

"Fatalna ženska mora imeti po mojem mnenju posebno energijo, s katero napolni prostor, neko karizmo, ki se ji težko upremo. Izžareva tisto nekaj, s čimer naredi vtis na ljudi in jih ne pusti hladnih. Menim, da je to mešanica nekih človeških lastnosti, kot so prijetna zunanjost, toplina, občutek za človeka, po drugi strani pa nedostopnost, nekaj odmaknjenega, skrivnostnega," je o značilnostih fatalne ženske povedala osebna trenerka Nataša Gorenc, ki je sodelovala tudi v uspešnem šovu The Biggest Loser Slovenija.

A post shared by Natasa Gorenc (@gymbynatasa) on May 2, 2018 at 11:56am PDT

In katera je po njenem mnenju najbolj fatalna ženska? "Zame pojem fatalnega zagotovo pooseblja princesa Diana. Ni bila klasična lepotica, a na njej je bilo nekaj tako nepopisno lepega, nekaj, kar je vleklo nase. Tisto več. Verjetno je bilo privlačno to, da je bila ranljiva, a obenem zelo močna ženska. Ni se podrejala normam in sledila je svojemu srcu. Množice so to začutile in ji verjele," je dejala Nataša, ki se ne boji tega, da bi morebitni osvojeni naziv prestrašil njene moške občudovalce. "S strahospoštovanjem moških do žensk ni nič narobe. Tisti, ki te želi spoznati, se bo pač moral potruditi. Tako ali tako se v današnjem času vse stvari jemljejo preveč zlahka. Sem pa v svojem bistvu zelo čustvena oseba," je dodala.

A post shared by Natasa Gorenc (@gymbynatasa) on Jul 28, 2018 at 1:48pm PDT

Simpatična trenerka letošnje poletje preživela bolj kot ne delavno, nekaj časa pa si je vendarle vzela tudi za uživanje s svojimi otroki. "Jeseni s polno paro vstopamo v novo sezono na novi lokaciji, pridno sestavljam nove programe in se pripravljam na kar dva festivala na prostem, kjer bom vodila svoje vadbe," je povedala Nataša.

