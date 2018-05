Mojca Fajs: Indira je preveč obremenjena #video

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija Mojca Fajs je razkrila, kaj počne v prostem času in v kakšnem odnosu je z nekdanjo sotekmovalko šova in trenutno komentatorko oddaje Od težaka do junaka Indiro Ekić.

Gotovo se vsi, ki od torka do petka ob 21.05 na Planet TV redno spremljate šov The Biggest Loser Slovenija, spominjate tekmovalke iz prve sezone Mojce Fajs.

Ta je že v šovu pokazala svoj pevski talent in se pred nekaj tedni preizkusila tudi na eni od avdicij oddaje Nova zvezda Slovenije

"Mikrofon sem pustila in se posvetila športu. Predvsem sem zelo hribovski človek," je povedala Mojca in dodala: "Manj ko me je, lažje mi je v življenju."

Smo pa pri zgovorni Mojci preverili tudi, kakšen je njen odnos z Indiro, s katero sta bili kot sotekmovalki v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija zelo povezani, zdaj pa naj bi se njuno prijateljstvo ohladilo … In kaj je razkrila Mojca? Preverite v spodnjem videu.

