Modri: Nataša daje potuho rdečim #Video

The Biggest Loser Slovenija

Skušnjavi so se tokrat odrekli vsi tekmovalci. V središču pozornosti je bil ponovno Željko, ki vedno nekaj ušpiči, besede med tekmovalci pa so po današnjem dnevu postale bolj opravljive in provokativne.

Nataša in Jan sta današnje ogrevanje s tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija opravila na Rašici. Zaznamoval ga je Željko, ki se je treninga izognil z izjavo, da se slabo počuti. V naravi so uživali predvsem Blaž, Maja, Rebeka, Rok, ki so stopnice stolpa na Rašici premagali večkrat.

Skušnjava se je začela z izenačenjem modre ekipe, tako da so tekmovali zgolj moški. Najboljša strelca od vseh sta bila Simon in Rok, najslabša Blaž in Maja.

Strele tekmovalcev v drugem delu skušnjave so pretvorili v porcije testenin carbonara, a jesti ni želel nihče.Rok je priznal, da bi se pohanemu mesu sicer le stežka odpovedal ...

Blaž in Simon sta takoj po skušnjavi odšla v telovadnico, a so ju sotekmovalci začeli opravljati. Rebeka, Rok, Katja in Klara so govorili o Blažu. Vsi so menili, da se je po odhodu Tomaža spremenil, da je izgubil svojega "zaveznika".

Nekaj besed je bilo izrečenih tudi čez rdeče, ki so po njihovem samooklicani "kripl bataljon", da so ravno toliko sposobni kot vsi drugi iz modre skupine, Nataša pa naj bi jim ob tem dajala potuho.

Večerni trening se je končal ob bazenu z veliko otročje norčavosti in provokativnimi izjavami, medtem ko sta si Željko in Maja privoščila igro s kartami.

