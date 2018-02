Indira na lepotni operaciji

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić je izpolnila svojo dolgoletno željo in šla pod nož.

Foto: Planet TV

"Ravnokar sem odstranila opornico in to je končni izdelek," je povedala edina finalistka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić. Čeprav je začela z najnižjo začetno težo med tekmovalci, je bila njena sprememba več kot očitna, in to ne le na telesu, pač pa tudi pri samozavesti, ki jo je z operacijo nosu še dodatno okrepila.

Foto: Planet TV

"Dobro se počutim v svoji koži. Edina stvar, ki me je še motila, je bil moj nos, zato sem se odločila za operacijo. Imela sem odličnega zdravnika, ki mi je razložil ves postopek in iz mene pregnal vse morebitne strahove pred zapleti. Tudi bolečine nisem čutila nobene, zgolj kakšen glavobol se me je lotil. Koža na obrazu je zaradi operacije sicer še nagubana, a že čez deset dni bo vse videti tako, kot mora biti," je razkrila zgovorna svetlolaska.

Foto: Planet TV

Nos katere znane osebe pa si je vzela za "vzor" pred operacijo? "Nos pevke Ines Erbus mi je bil všeč in ker se je operirala pri istem kirurgu, sem mu popolnoma prepustila izbiro oblike in velikosti nosu," je dodala Indira, ki o drugih lepotnih popravkih ne razmišlja, saj se da po njenem mnenju vse drugo urediti po naravni poti.

Naslednjih šest tednov bo zaradi operacije morala prilagoditi tudi svoje treninge. Predvsem bo zmanjšala število ur, ki jih sicer nameni kardio vadbi, izpad tovrstnega treninga pa bo nadomestila z drugo obliko vadbe. "Ko bo okrevanje popolnoma končano, bom nadaljevala po ustaljenih tirih," je za konec povedala Ptujčanka.