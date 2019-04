Indira in Jasna: katera je plačala več za plastično operacijo nosu? #video

Zadnja komentatorska oddaja Od težaka do junaka bo na Planetu v petek, 10. maja 2019, po oddaji The Biggest Loser Slovenija. Ne zamudite!

Katera je plačala več za plastično operacijo? To je bila dilema med voditeljico oddaje Od težaka do junaka Jasno Kuljaj in komentatorko šova Indiro Ekić. Zadnja je namreč prepričana, da Jasna ne izkorišča dovolj svojega imena in prepoznavnosti v zameno za kakšen popust ali brezplačno storitev. Kako je bila videti njuna debata?

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite debati z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.