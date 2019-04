Andrej šokiral: Tako velike prsi imajo njegove znanke! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

V oddaji Od težaka do junaka je komentator razkril težo oprsja svojih znank, drugi del komentatorskega dvojca pa je naznanil tekmovanje tehtanja dojk v oddaji.

Komentatorji oddaje Od težaka do junaka so se spomnili nekdanje tekmovalke Petre, ki si je po odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija pomanjšala oprsje.

Andrej Milutinovič še zmeraj ne more razumeti, zakaj bi nekdo sploh storil tako potezo, spregovoril pa je tudi o oprsjih svojih prijateljic, pri katerih naj bi vsaka dojka tehtala kar šest kilogramov.

Voditeljica Jasna Kuljaj tej informaciji ni verjela, Željko Čakarević - Željkić pa je predlagal tekmovanje tehtanje dojk v oddaji. Kako je bil videti njihov zabavni klepet, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka si na Planetu lahko ogledate ob torkih, sredah in petkih po oddaji The Biggest Loser Slovenija.

