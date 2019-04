Jasna Kuljaj o svojem oprsju: Počutim se nemočno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

"Tole moje oprsje je v tej konkurenci bolj 'švoh'," je priznala voditeljica Jasna Kuljaj , ko je govor v oddaji Od težaka do junaka nanesel na oprsje.

Pobudnik pogovora o oprsju je bil osebni trener in komentator Andrej Milutinovič, ko je ob posnetku plesa Ferida in Gaje oznanil, da je tekmovalec izbral soplesalko zaradi oprsja. "Zagrabil je najbližje joške pri roki," je dejal Andrej. Zakaj se je Jasna Kuljaj počutila nemočno, kar zadeva njeno oprsje, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

