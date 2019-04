Jasna dobila konkurenco: je to nova voditeljica? #video

Osebni trener Andrej Milutinovič in Željkić sta predlagala morebitno zamenjavo voditeljice Jasne Kuljaj. Koga in zakaj?

V oddaji Od težaka do junaka so se komentatorji Andrej Milutinovič, Željko Čakarević - Željkić in voditeljica Jasna Kuljaj preizkusili v nalogi, ki so jo imeli v oddaji The Biggest Loser Slovenija tudi tekmovalci: to je v plesu.

Radijec je zavrtel Jasno, Andreju pa je v rokah ostala napihljiva lutka, ki ima po njegovih besedah kar veliko skupnega tudi z Jasno. V čem sta si podobni in zakaj bi bila primerna za voditeljico, si poglejte v spodnjem posnetku.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka si na Planetu lahko ogledate ob torkih, sredah in petkih po oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite debati z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.