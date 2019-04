Henrik bo postal osebni trener! #video

Henrik , tekmovalec prve in druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ki se je gledalcem najbolj vtisnil v spomin po dvorjenju Indiri , bo postal osebni trener.

"Redno treniram in ohranjam telesno težo, čeprav je moj cilj še vedno, da pridem pod trimestno številko," je razkril Henrik, ki bo nocoj gostoval v oddaji Od težaka do junaka. Zakaj se je diplomirani pravnik odločil za to pot in kako malo ga loči do licence, si poglejte v spodnjem video posnetku.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka si na Planetu lahko ogledate ob torkih, sredah in petkih po oddaji The Biggest Loser Slovenija.

