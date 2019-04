Indira razkrila, kako jih je dobila po nosu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

Komentatorka oddaje Od težaka do junaka Indira Ekić je delila svoje občutke ob bolečini, ki ji jo je zadal tekmovalec Valter na treningu boksa.

"Bila sem nepripravljena. Lahko bi me zabil v ogledalo," je pojasnila Indira, ko je ob ogledu posnetka podoživela Valterjev udarec na treningu boksa. Ob videnem se je zgrozila celo voditeljica Jasna Kuljaj. Z Nejcem Petkom na čelu so se strinjali, da bi posledice lahko bile hujše, kot je zgolj bolečina.

