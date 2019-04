Indira s težavo spregovorila: Jedla sem "lulčke" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Komentatorki in nekdanji tekmovalki šova The Biggest Loser Slovenija Indiri so tokrat besede šle iz ust težko, kot še nikoli. Kaj je Ptujčanko v oddaji Od težaka do junaka oviralo, čeprav je običajno brez dlake na jeziku?

Z zabavnim govorjenjem z ustnim nastavkom, ki so ga preizkusili tekmovalci šova, so se pozabavali tudi komentatorji spremljevalne oddaje Od težaka do junaka. Indira Ekić je med drugim povedala, kaj je imela nazadnje v ustih.

Nato pa se je v govorjenju z nastavkom preizkusil še Nejc Petek.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka si na Planetu lahko ogledate ob torkih, sredah in petkih po oddaji The Biggest Loser Slovenija.

