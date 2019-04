Jasna: Zaželela sem si, da bi me oplodil in zgodilo se je! #video

Po včerajšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija so zares pestro dogajanju v šovu pokomentirali tudi komentatorji v oddaji Od težaka do junaka. Med oddajo pa je voditeljica Jasna Kuljaj posvarila gledalce, da je včasih treba paziti, česa si želijo.

V resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija sta se ekipi modrih in rdečih pomerili v plavalnem izzivu. Boljši so bili rdeči, ki so za kazen dobili trening boksa z Indiro Ekić, medtem ko so modri za kazen odšli s Henrikom na Šmarno goro. Tam je tudi znameniti zvonec želja in voditeljica Jasna Kuljaj je z dvema primeroma potrdila, da ta zvonec zares deluje.

Najprej ji je pomagal, da je uspešno diplomirala, drugič pa, ko se je tja odpravila skupaj s fantom in si rekla: "Ta bi bil pa kar dober 'foter'. Kaj če bi me ta kar zaplodil? Potem sem pozvonila in že čez pol leta sem bila noseča. Tako da pazite, ko zvonite na Šmarni gori!" Več pa v spodnjem videu.

