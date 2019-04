Jasna Indiri: V nasprotju z Instagramom si v živo še zmeraj lepo zalita #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

Jasna Kuljaj je v oddaji Od težaka do junaka pokomentirala postavo Indire Ekić, ta pa se je v zagovoru ujela celo v obljubo, ki jo je kasneje obžalovala.

"Tudi ti si še zmeraj kar lepo zalita. Instagram kaže drugače, a jaz v živo vidim marsikaj," je voditeljica oddaje Od težaka do junaka Jasna Kuljaj brez dlake na jeziku pokomentirala postavo Indire Ekić. Svetlolaska ji je sprva malce osupla odvrnila, da se v svoji koži dobro počuti, nato pa po nesreči sprejela precej "razgaljeno" stavo. Kakšen je bil Indirin odziv in kaj je obljuba, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka si na Planetu lahko ogledate ob torkih, sredah in petkih po oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite debati z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.