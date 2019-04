Andrej razgalil svoje telo in osupnil Jasno Kuljaj #video

"Nisi 20 let treniral zato, da kažeš majico," je svojega prijatelja in sokomentatorja Andreja Milutinoviča spodbudil Željko Čakatević - Željkić po tem, ko je Jasna izrazila željo, da bi na njegovih trebušnih mišicah sprostila nekaj boksarskih udarcev. Sprva malo zadržani Andrej je nato le ustregel njunima željama in pokazal svoje trebušne mišice. Kako je videti njegovo natrenirano telo, ob katerem se je zdrznila še voditeljica Jasna Kuljaj, in zakaj je Željkić skorajda pristal na kolenih, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

