Jih bo Jasna doma slišala? Tako sočno je pokomentirala svojega tasta #video

Bo Jasna Kuljaj doma slišala kakšno krepko? V oddaji Od težaka do junaka je namreč brez dlake na jeziku pokomentirala tasta, medtem ko sta Andrej in Željkić Sebastjana zasliševala o življenju z Brazilko.

"Govori veliko lepše kot moj tast, ki je v Sloveniji že veliko več let kot gospodična iz Brazilije," je z izjavo presenetila voditeljica oddaje Od težaka do junaka Jasna Kuljaj po tem, ko sta se komentatorja Željko Čakarević - Željkić in Andrej Milutinovič razgovorila o Sebastjanovi ženi Monici, ki prihaja iz Brazilije. Tema o Brazilkah je zanimala tudi komentatorja, ki sta nocoj izločenega Sebastjana zaslišala celo o morebitnem ženinem ljubosumju. Kaj je o ženi in Brazilkah razkril Sebastjan?

