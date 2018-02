Bo Boštjan kandidiral za izolskega podžupana?

The Biggest Loser Slovenija

Podjetni tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Boštjan Benedetti razmišlja o novih poslovnih idejah, širjenju posla čez mejo in celo udeležbi na lokalnih volitvah.

Foto: Osebni arhiv

"Boštjana za podžupana," se potihoma, malce v šali in malce zares, šušlja med njegovimi prijatelji. In kjer je dim, je tudi ogenj. "Res je, da bi se rad vključil v lokalne volitve v dobro Izole," pravi Boštjan Benedetti, ki mu je šov The Biggest Loser Slovenija dal tudi veliko poslovnega elana.

Foto: osebni arhiv

Spet je začel delat v varstveno-delovnem centru, kjer pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju, rad bi ustanovil društvo za boljšo prihodnost lokalnega nogometnega kluba ter v BiH, Črno goro, Srbijo in Makedonijo razširil svoj posel s krio savnami. "Ravno to regeneracijo, ki jo dosežeš že v treh minutah na -195 stopinjah Celzija, sem v šovu najbolj pogrešal. Poleg tega ti tovrstna terapija po napornem treningu dvigne hormon sreče, pospeši metabolizem. Do tisoč kilokalorij porabiš v osmih urah po tretmaju, pa še lažje zaspiš," razlaga.

Foto: osebni arhiv

"Rad bi imel tudi svetovanje za spremembo življenja, in to celovito, osebno prilagojeno in s tehnološko naprednimi programi, s svetovanjem pri prehrani, posveti s trenerjem in treningi prek aplikacij, masažami, tedenskim pregledom sprememb v sestavi telesa," pravi Boštjan, ki kljub obilici dela še vedno redno skrbi za gibanje. Trikrat tedensko se s prijatelji odpravi na nogomet, vsako nedeljo prekolesari do 70 kilometrov, sobote pa so rezervirane za družinske izlete na okoliške hribe. "Čeprav moja v. d. žena zelo rada dela slaščice in odlično kuha, se trudi imeti nadzor tudi pri moji prehrani. Če bi si hočem privoščiti preveč, me okara," priznava Primorec. Foto: osebni arhiv Foto: osebni arhiv