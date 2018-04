Aleš je lažji že za 100 kilogramov! #video

Od težaka do junaka

V oddaji Od težaka do junaka je komentatorje obiskal Aleš Hrvatin, eden od junakov prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ki je Jasno Kuljaj povsem šokiral z izgubo kilogramov.

Gost komentatorske oddaje Od težaka do junaka je bil Aleš Hrvatin, ki je voditeljico Jasno Kuljaj presenetil s svojim bolj vitkim videzom. "Mislim, te je kar pobralo!" je vzkliknila. Aleš si je namreč že pred sodelovanjem v The Biggest Loser Slovenija zadal, da bo shujšal, in svojo pot k bolj zdravemu in aktivnemu življenju je nadaljeval tudi po odhodu iz šova.

Od finala prve sezone The Biggest Loser Slovenija, ki je bil januarja, je Aleš shujšal še za 36 kilogramov, doslej pa je s fizično vadbo in boljšim prehranjevanjem izgubil že 100 kilogramov. Lanskega januarja je namreč tehtal več kot 200 kilogramov.

Z Majo združila moči

S sotekmovalko iz prve sezone Majo Cimermančič je Aleš ustanovil tudi Facebook skupino #aktivirajse, s katero skušata ljudi spodbuditi k bolj aktivnemu življenju in jim pomagati z nasveti pri hujšanju. Morda bo Aleš lahko pomagal tudi komentatorju Tadeju Briclju, ki se sicer pridno drži svoje diete ...

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri.