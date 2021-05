"To je človek, ki res razloži tako, kot je" #video

Če se je z nazivom plinska prestolnica Slovenije do nedavnega hvalil Kranj, mu je prejšnji teden naziv prevzel Bled. Še bolj kot nevsakdanja nezgoda na Bledu je ekipo oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem nasmejala izjava upravljavca plina, ta je na kraju dogodka razkril, kako se je to zgodilo in katera je bila po njegovem mnenju glavna napaka, ki so jo izvajalci pri tem storili.

"To je človek, ki res razloži tako, kot je," je ob "strokovni" razlagi pripomnil voditelj, ki bo z novim satiričnim pregledom tedna postregel že ta petek.

Priljubljena satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem bo za nov odmerek smeha poskrbela v PETEK ob 21.45 na Planetu.

