Že ob 21. uri si oglejte novo serijo Srečno samski

Neplodnost je lahko za par težka preizkušnja in nič drugače ni pri Maji in Petru, glavnih likih v seriji Srečno samski, ki je zmes drame in komedije. Prvi del bo na Planetu že nocoj ob 21. uri, še prej pa preverite, kaj nas v njem čaka ...

V prvem delu nove slovenske serije Srečno samski bomo spoznali Majo in Petra, ljubeč par, ki pa se zaradi neuspešnih poskusov zanositve znajde v stresnem položaju. Vse skupaj je še posebno naporno za Petra, ki težko prizna, da bi lahko na tem področju potreboval kakšno pomoč, nič kaj pa ne pomaga, da na kliniki za neplodnost sreča svojo nekdanjo sošolko in da mu zdravnik o njegovih plavalcih govori v prispodobah.

Medtem ko se Maja o vsem skupaj zaupa svoji sestri Jani, Petrov naključni zaupnik postane detektiv Denis, ki mu pomaga pri zbiranju soglasij za arhitekturni projekt. Denis je seznanjen tudi z manj legalnimi prijemi in tudi njegov pogled na Petrove tegobe je nekako njemu ustrezen, saj meni, da bi lahko vse težave rešil seks – ampak ne z Majo.

Majina starejša sestra Jana, ki je bila Petrova dobra prijateljica iz šolskih klopi, še preden je spoznal mlajšo in vsem simpatično Majči, ima medtem težave s serijskim skakanjem med rjuhe. Zaradi tega obiskuje tudi terapevtsko skupino, kjer ne more iz svoje kože in se vztrajno spogleduje s terapevtom Bernardom, čeprav jo ta z lahkoto spregleda. Malo težje jo razume preprosti Srečko, katerega težave so ravno nasprotne, pri njem namreč posteljne akcije sploh ni. V skupini je tudi Sonja, ki pa največ akcije očitno doživlja v navidezni resničnosti všečkov in smeškov.

Peter, ki je čedalje bolj zmeden in pod stresom, za nameček pogleda pregloboko v kozarec in na sestanek s terapevtko Vido pride z močno zamudo in veliko skrivnostjo. Jo bo zadržal zase, ali bo iskren?

Serija Srečno samski se vrti okoli zapletenih sodobnih medosebnih odnosov in predstavlja težave, s katerimi se srečujemo tudi v vsakdanjem življenju, vse skupaj pa začini tudi z dobro mero humorja. V glavnih vlogah Petra in Maje nastopata Matej Puc in Živa Selan, Majino sestro Jano igra Aleksandra Balmazović, v vlogi terapevtov Vide in Bernarda pa bodo gledalci prepoznali Ivo Krajnc Bagola in Primoža Vrhovca.

Ob 22. uri bo na Siol.net spletna pogovorna oddaja v živo

Na spletnem mestu Siol.net bo premieri serije sledila spletna pogovorna oddaja v živo Zaupno z Veroniko. Doktorica Veronika Podgoršek, terapevtka, specializirana za partnersko in družinsko terapijo, bo tako vsak ponedeljek ob 22. uri po seriji komentirala čustvene položaje v Srečno samskih in odgovarjala tudi na vprašanja o medsebojnih odnosih, ki jih lahko posredujete gledalci.

