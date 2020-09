Srečko je užaljen, ker ga je Sonja pred svojimi ljubljanskimi kolegi zatajila, zato pobegne s terapije, Sonja pa se poda za njim na kmete, kjer spozna njegovo posesivno mamo. Jana medtem Majo prepriča, da je prišel čas, da se sprosti, zato jo povabi na zabavo pri Fanči, ki jo zvečer organizira Sonja. Maja se za to priložnost obleče še posebno privlačno, saj Jana zagotavlja, da ji bodo visoke petke dvignile samozavest. "Tipi imajo ferarije, me imamo pa petke," pravi.

Na zabavi Maja pogleda pregloboko v kozarec in vinjena pokliče Denisa. Vabil jo je namreč na večerjo, sedaj pa je ona lačna. Ko odide, Jana pokliče Petra in ga povabi na zabavo, kjer ju vzdušje pripelje do trenutka, ko se mu odpre in mu zaupa, kako nesrečna je, ker je sama. Vloga sproščene seksi ženske jo utruja ...

Šesta epizoda Srečno samskih bo na Planetu že nocoj ob 21. uri!



Ponovitev je v soboto po oddaji Pri Črnem Petru.

