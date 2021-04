Želel je Indiro, dobil je Živo, ob jagodah pa pomisli na ... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jagode in vino. To je namig, da nas bo tokrat v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu, zabaval tudi pevec Tilen Lotrič.

To soboto nam bo v oddaji Pri Črnem Petru zapel Tilen Lotrič. Predstavil nam bo svojo novo skladbo Jagoda. Zakaj smo nanjo čakali leto dni in kaj se je dogajalo med snemanjem videospota, posnetega na večih lokacijah, smo s Tilnom spregovorili v zaodrju oddaje.

Načrte je Tilnu Lotriču prekrižala korona, tako pri snemanju pesmi kot tudi pri snemanju videospota. A sladek spot je vključeval tudi dekle, s katero bi si Tilen lahko delil sladke jagode.

Tilen si je zaželel, da bi posnel spot z influencerko in make up artistko Indiro Ekić, ki je javnosti predvsem znana kot udeleženka šova The Biggest Loser Slovenija na Planetu. A ker se ni vse izšlo po načrtih, je spot posnel kar s prijateljico iz šolskih dni. A Živa se je odrezala več kot odlično, pravi Tilen.

Spot za pesem Jagoda si lahko ogledate tu.

Poleg Tilna Lotriča pa bomo v gostilni Črnega Petra lahko slišali tudi Jodl Express, Don Mentony Band, Alfija Nipiča, Foksnerje, Niko Zorjan, Boštjana Konečnika, Tanjo Zajc Zupan in Tejo Saksida.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu.

