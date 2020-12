Voditeljica razkrila zanimivo podrobnost iz zakulisja oddaje

"Zdi se, kot bi začeli včeraj. Vmes pa se je toliko zgodilo in dogajalo. Zdaj pa zaključujemo tretjo sezono. Kljub zakomplicirani situaciji v tem letu nam je tako spomladi kot jeseni gledalcem uspelo ponuditi nekaj prijetnega in pozitivnega," je povedala Jasna in dodala, da je zaključek leta pravi za pogled nazaj, zato bodo nekaj najboljših trenutkov, pokazali tudi v zadnji letošnji oddaji.

"Oddajo smo začeli ustvarjati kot znanci, zdaj, po tretji sezoni, pa lahko rečem, da jo ustvarjamo kot prijatelji. Ne vem, ali veste, ampak med televizijskimi ustvarjalci velja nenapisano pravilo, da je tretja TV-sezona lahko tako kritična, kot sedmo leto zakona," se je zasmejala priljubljena voditeljica.

"Našo ekipo pa so čudni časi še dodatno povezali. Tako da zase lahko rečem, da Črni Peter ni moja služba, ampak predvsem veselje in osebno zadovoljstvo. V prihodnosti si želim, da bi bili še bolj povezani z gledalci in da bi tudi gledalci vedeli, da smo tu zanje in da se lahko na nas obrnejo z različnimi predlogi oziroma željami, tako nostalgičnimi kot novejšimi."

Jasna pa nam je zaupala še, kaj se dogaja v zakulisju snemanja oddaje: "Ne glede na to, kako dobro se razumemo, imam jaz od moškega dela ekipe ločeno garderobo. Pred snemanjem vendarle potrebujem nekaj miru za koncentracijo, iz moške garderobe pa prihaja tako huronski smeh, da koncentracija sploh ni mogoča."

"Ne vem čisto, čemu se tako krohotajo, ampak zdi se mi, da kroži veliko umazanih šal in črnega humorja. Mislim, da si tam dajo duška in si povedo še vse tiste šale, ki jih pred kamerami ne morejo oziroma ne smejo," je v smehu o svojih kolegih povedala voditeljica, ki se že veseli nove sezone, v kateri bo oddaja deležna tudi nekaterih sprememb.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Ob 19.30 pa si na Planetu ogledate tudi posebno dokumentarno oddajo Našim vnukom: poročilo iz zaprte Slovenije.

