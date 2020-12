Glasbenik med karanteno skrbi za svoj hotel na Madagaskarju #foto

Po 25 letih silvestrovanja na odru boste, kot kaže, letos končno doma. Pripravljate kaj posebnega?

Posebno je to, da bom z družino, doma na toplem ..., da bo letos silvestrovanje malo drugače, kot sem ga vajen.

Menim, da je vse za nekaj prav. Nič nam ne bo manjkalo, čeprav pa občinstvo in ljudi že zelo pogrešam.

Katero silvestrovanje se vam je do zdaj najbolj vtisnilo v spomin in zakaj?

Vsako posebej, vsako leto posebej je zame unikatno. Nobenega ne morem izpostaviti, ker so vsa praznovanja zame čudovita in vsako na svoj način čarobno in s pravljičnimi spomini.

Rok in Manca bosta zapela skupaj v oddaji Pri Črnem Petru.

Gostinec sem tudi malo, a bolj sem gurman ... Hotelir pa sem. Imam hotel na Madagaskarju, ampak eksotika ... Zame je to bolj dežela, kjer je še veliko neokrnjene narave, ljudje imajo drugačne vrednote, civilizacija jih še ni tako "pokvarila" s potrošništvom, mediji, reklamami ...

Ste se med karanteno kaj novega naučili oziroma odkrili?

Vsak dan se kaj novega naučimo. Vse je za nekaj prav. Tudi te izolacije, karantene, pandemije, razni ukrepi. Vse to je za nas novo. Do nedavnega nismo imeli takih izkušenj, zato nič na tem svetu nam ne sme biti samoumevno, popolnoma nič. Morda v taki situaciji se ljudje bolj zazrejo vase ... Razmislijo, kaj v resnici potrebujejo, nato pa zelo hitro ugotovijo, da potrebujejo le veliko zdravja, ljubezni in varnosti. Po dežju pa vedno sonce posije ... in sam sem večni optimist.

