Tako se bodo za pusta našemili priljubljeni glasbeniki #foto

Jože nam je povedal, da se Čuki vsako leto zelo veselijo pustnih nastopov, ponavadi pa se našemijo v masko tiste svoje pesmi, ki je v preteklem letu najbolj navdušila njihove poslušalce.

"V preteklosti smo že bili bili kavboji in Indijanci, zobarji, komarji. Letos bomo verjetno napravljeni v gozdne škrate, kakršni smo bili v pesmi Mravljice, ki je v nekaj mesecih lanske jeseni dosegla skoraj milijon ogledov na YouTubu. Ker pa so naši nastopi bolj nori, se bomo verjetno odpovedali košatim bradam, saj je v njih težko peti in je zelo vroče," je razkril Jože.

Ena njihovih zabavnejših mask po njegovem mnenju je bila, ko so bili naftni mogotci, v katere so se našemili pred leti. "Ko sem bil na dopustu v Dubaju, sem za fante kupil prave arabske obleke za šejke. Med nastopi sem nato ljudi nagovarjal v svoji polomljeni angleščini, ljudje pa so se ob tem izjemno zabavali."

Čuki bodo s svojimi skladbami za dobro voljo skrbeli tudi v petkovi oddaji Pri Črnem Petru.

