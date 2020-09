To bo na samotnem otoku njegov največji izziv #video

"Pri preživetju na morju pri visokih temperaturah nad 37 stopinj Celzija gre za brutalen napad na telo in neskončno potrebo po vodi. Usodna dehidracija se lahko pojavi že po petih urah," nam je o razmerah na otoku, kjer se bodo tokrat preizkušali tekmovalci, in posledicah pomanjkanja pitne vode povedal inštruktor tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek.

Tekmovalec Klemen se bo zato ob prihodu na otok moral podvizati in čim prej najti vir pitne vode. Najprej je sicer mislil, da bo pridobitev vode precej preprosta. Pomislil je, da bi utegnil pesek ob morski obali dovolj prefiltrirati vodo, da bi bila primerna za uživanje. Ko je skopal luknjo in vodo poskusil, se je izkazalo, da to ne bo delovalo. Vseeno pa se Klemen ni predal in je hitro začel iskati drugo rešitev. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako uspešno se bo Klemen spopadel s pastmi divjega otoka in izzivi, ki jih je zanj pripravil mojster tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek, lahko preverite v torek ob 21. uri v oddaji Preživetje v divjini na Planetu.

