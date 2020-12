Tekmovalec na robu podhladitve: Tako me pa še ni zeblo #video

Nocoj ob 21. uri bo na Planetu na sporedu nova pustolovščina v oddaji Preživetje v divjini. Najstarejši tekmovalec do zdaj bo namreč skušal uporabiti vse svoje bogate izkušnje in znanje, da najde pot iz divjine v civilizacijo. Mu bo uspelo preživeti en dan in eno noč, čeprav mu je telesna temperatura že močno padla?

Na poti do rešitve je 70-letni Branislav moral prečkati jezero, ki je imelo zgolj sedem stopinj Celzija, kar je močno ohladilo njegovo telo. Po prihodu iz vode je bilo zato ključno, da se poskusi z gibanjem čim bolj ogreti in da čim prej zaneti ogenj. Preden je uspel pripraviti vse, kar potrebuje, da zaneti ogenj, je njegova telesna temperatura zelo padla.

"Tako zelo me pa še ni zeblo," je dejal tekmovalec in potarnal, da vse težje nadzoruje gibe in da je zaradi mraza začel izgubljati občutek v rokah. Inštruktor Brane T. Červek ga je zato spodbujal, naj bo pri netenju ognja kar se da osredotočen. Prav ogenj bi mu omogočil, da bi lahko brez večjih težav noč preživel v divjini, sicer pa lahko pride tudi do nevarne podhladitve.

Ali je Branislavu uspelo zanetiti ogenj in preizkušnjo uspešno opraviti, preverite v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak TOREK ob 21. uri na Planetu.

