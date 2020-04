Tekmovalca premražena in obupana, posredovati je moral Červek #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki si jo boste jutri ob 21. uri lahko ogledali na Planetu, boste na preizkušnji lahko spremljali Mariborčanko Andrejo in Ljubljančana Patricka. Tekmovalcema so kmalu po začetku izziva temperature prišle do živega, zato je moral posredovati inštruktor tehnik preživetja v divjini Brane T. Červek.

Preizkušnjo preživetja v divjini Andreje in Patricka so močno krojile nizke temperature in padavine, zaradi česar je bila vsaka naloga, ki jima jo je pripravil inštruktor tehnik preživetja v divjini, še veliko težja, kot bi bila sicer. Tekmovalcema je kmalu po začetku izziva mraz prišel do kosti, pa tudi učenje netenja ognja jima ni šlo najbolje od rok, zato ju je začel grabiti obup.

Kot je Červek povedal že v eni od prejšnjih oddaj, ljudje v takšnih primerih ponavadi obstanejo na mestu, namesto da bi na vsak način poskušali vzdrževati svojo telesno toploto. Podobno se je zgodilo tudi tokratnima tekmovalcema.

Šele po posredovanju inštruktorja, ki ju je glasno opozoril, da morata začeti z gibanjem ogrevati svoje telo, saj se sicer lahko zelo hitro podhladita, sta vstala in začela telovaditi. Več v zgornjem videu.

Kako sta se Andreja in Patrick spopadla z izzivom preživetja v divjini, ki ga je krojilo tudi zelo slabo vreme, preverite v jutrišnji oddaji Preživetje v divjini.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.