Tekmovalca čaka strašljivo plavanje skozi temno jamo #video

V oddaji Preživetje v divjini tekmovalca Uroša in Aleša čaka zelo zahteven izziv, pri katerem bosta do izraza prišli predvsem njuna trpežnost in neustrašnost. Ali ju premoreta dovolj, preverite nocoj ob 21. uri na Planetu.