Še pred začetkom težke preizkušnje so jo spremljale številne težave #video

V torek ob 21. uri na Planetu bomo v oddaji Preživetje v divjini spremljali prvo tekmovalko, ki se bo podala na to res zahtevno preizkušnjo v naravi. Toda že med učenjem osnovnih preživetvenih tehnik 45-letnici iz okolice Celja nič ni šlo ravno po načrtu.

V vsaki oddaji Preživetje v divjini svetovno priznani inštruktor preživetja v divjin Brane T. Červek tekmovalcem pokaže nekaj preživetvenih tehnik, ki jim pridejo še kako prav pri izzivih, ki jih čakajo v nadaljevanju. Tako je bilo tudi pri Nataši, ki pa je bila nepričakovano nekoliko raztresena in ji nič ni šlo od rok. Pozneje pa jo je zapustila še sreča.

Ko ji je končno uspelo pripraviti vse potrebno za netenje ognja in je že začela uspešno pridobivati žgočo moko za prižig ognja, se ji je namreč strgala še edina vrvica, ki jo je imela na razpolago. Da bo Nataša med izzivom, ki jo čaka, lahko zakurila in tako preživela mrzlo noč v divjini, bo morala za to nekoliko improvizirati.

Kako se bo odzvala na nastalo situacijo in ali bo kljub vsemu kos izzivu Preživetje v divjini, izveste v torek ob 21. uri na Planetu.