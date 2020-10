Pogled, ki je v takem trenutku največ vreden #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21. uri si boste v oddaji Preživetje v divjini na Planetu lahko ogledali novo preizkušnjo, na katero se je podal par, ki bi rad preizkusil meje svoje vzdržljivosti. Lara in Boštjan bi rada preverila tudi, kako skupaj delujeta v stresnih situacijah. Njuna prioriteta na divjem otoku pa bo voda.

Na divjem otoku, kjer temperature presegajo 30 stopinj Celzija in sonce močno pripeka, lahko usodna dehidracija nastopi že v nekaj urah. Preden bosta tokratna tekmovalca lahko naredila prvi požirek vode, pa ju čaka še precej dela. Na otoku namreč tekoče pitne vode ni, je le stoječa voda, ki pa jo je treba pred zaužitjem pravilno obdelati.

Kljub temu je bila Lara, ki se je odpravila poiskat vodo, izredno vesela, ko je zagledala mlako, v kateri je bilo vsaj nekaj sladke vode. Toda to je bil šele začetek, saj je bilo treba takšno vodo še prefiltrirati in prekuhati, za kar pa sta potrebovala ogenj.

Ali bo Lari in Boštjanu uspelo zanetiti ogenj, prefiltrirati vodo in jo prekuhati, da bosta prišla do nadvse dragocenega požirka tekočine, preverite v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

