"Po prvem požirku dobiš občutek, da bi z lahkoto zdržal še en dan" #video

V zadnji oddaji Preživetje v divjini sta se preizkusila prijatelja Gvido in Niki. Brane T. Červek je njuno vzdržljivost in vztrajnost na koncu pohvalil, pa čeprav jima ni uspelo opraviti čisto vseh nalog, ki jih je zanju pripravil. Niki nam je povedal, da je bil kljub Branetovi pohvali nekoliko razočaran nad sabo, saj bi z nekoliko bolj umirjenim in premišljenim pristopom z Gvidom lahko uspešneje krmarila čez izzive divjega otoka.

Brane vaju je ob koncu, čeprav vama ni uspelo opraviti vseh nalog, pohvalil, saj je bila to ena od najtežjih preizkušenj doslej. Sta bila sama zadovoljna s tem, kar sta pokazala?

Iskreno povedano sam s sabo nisem bil preveč zadovoljen. Veliko stvari bi lahko izpeljal na boljši način, bolj premišljeno. Ampak v tistem trenutku razmišljaš drugače, kot pa bi nekje v senci. Tudi s kavča so videti stvari veliko bolj enostavne (smeh).

Kaj bi naredili drugače?

Predvsem bi se stvari lotil malo bolj premišljeno in se pred tem malo poučil o stvareh, ki bi mi lahko koristile na divjem otoku.

Z Gvidom sta tudi priznala, da sta na začetku nekoliko podcenjevala to preizkušnjo. Kdaj sta se začela zavedati, da bo veliko težje, kot sta si predstavljala?

Da bo precej težje, sva se začela zavedati po nekaj urah na žgočem soncu brez kaplje vode. Najtežje mi je bilo okoli druge ure popoldne, potem pa sem se na razmere nekoliko privadil.

V oddaji sta večkrat poudarila, da takšne žeje še nista izkusila. Kako dragocen je bil prvi požirek po končani preizkušnji?

Pri taki vročini in ko si cel dan brez kapljice tekočine, razmišljaš predvsem o tem, kako bi prišel do vode. Na trenutke se sicer lahko zamotiš, kljub temu pa so misli večinoma usmerjene k izdelavi pripomočkov za pridobivanje vode. Tisti prvi požirek pa je bil res neprecenljiv in potem sem dobil občutek, da bi lahko brez težav zdržal še en dan.

Na trenutke je bilo res videti, da sta bila na robu moči. Sta kdaj pomislila, da bi pozvonila na zvonec, ki pomeni predajo?

Zame zvonec ni obstajal, saj tudi predaja zame ne obstaja.

Ali na kakšno stvar zdaj gledate drugače?

Za to izkušnjo sem Branetu neizmerno hvaležen. Vsaka beseda, motivacijska ali poučna, se mi je zasidrala globoko v spomin. Dokler ne poizkusiš česa takšnega, niti ne veš, česa si dejansko sposoben. Tudi sicer sem se veliko naučil, saj te Brane res lahko nauči vsega, kar potrebuješ za preživetje v naravi. Po taki izkušnji začneš tudi drugače gledati na vodo in hrano. Po takem dnevu šele spoznaš, da se v resnici vsak dan samo bašemo in nacejamo po nepotrebnem.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak torek ob 21. uri.

