"Počutim se, kot kriminalec na Golem otoku!" #video

Brane T. Červek je za tekmovalca, ki ju bodo gledalci lahko spremljali v oddaji Preživetje v divjini v torek ob 21. uri na Planetu, pripravil zares ekstremno preizkušnjo. Ob temperaturah, ki so se dvignile do 40 stopinj Celzija, in pomanjkanju vode sta morala postaviti signalizacijo, ki bi reševalcem olajšala iskanje brodolomcev. Pri tem sta morala prenašati težko kamenje, kar je v teh razmerah zanju pomenilo izjemen fizični napor.

Niki in Gvido, ki sta skupaj tekmovala že v resničnostnem šovu Bilo je nekoč, sta priznala, da so ju razmere na divjem otoku nekoliko presenetile. Predvsem neznosna vročina in ostro kamenje, po katerem je hoja brez obutve skoraj nemogoča.

Kljub ekstremnim razmeram sta morala v notranjosti otoka na veliki jasi postaviti še signalizacijo za morebitno reševanje. Brane jima na začetku razložil pomene znakov, ki sta jih morala izpisati iz večjih kamnov, in ju opozoril, da morajo biti dovolj veliki, da so vidni tudi s helikopterja ali letala.

F je mednarodni znak za "food & water" (hrana in voda), velik trikotnik pomeni, da je varno za pristanek helikopterja, puščica pa označuje smer, v katero sta se odpravila, kar bi reševalcem olajšalo njuno iskanje.

Niki in Gvido sta morala za postavitev signalizacije prenesti veliko kamenja, vendar se jima je ob tem že poznalo, da sta bila utrujena in že nekaj ur brez vode. To je bil tudi razlog, da Branetovih navodil nista dosledno upoštevala in signalizacija ni bila povsem pravilno postavljena. Brane jima je nato naročil, da morata znake popraviti, ob tem pa je tekmovalca začel grabiti obup. Več v zgornjem videu.

