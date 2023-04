Tina je Blažu zagrozila z ločitvijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem je napetost med Tino in Blažem še vedno prisotna, zato mu bo žena zaradi dvomov glede njune skupne prihodnosti napovedala, da bosta morda kmalu morala podpisati ločitvene papirje.

"So kar pestri dnevi za nama," je Blaž dejal Tini, ko sta se po sprehodu usedla ob Ljubljanici. Tina mu je pritrdila, Blaža pa je zanimalo, ali bosta lahko nadaljevala v manj napetem vzdušju. "Lahko da bova kmalu podpisala ločitvene papirje," mu je hladno dejala Tina, na samem pa priznala, da zaradi dogajanja v zadnjih dneh ni prepričana o njuni skupni prihodnosti.

Ženo je nato vseeno zanimalo, kje se njen mož vidi čez pet let. Blaž je priznal, da mora prej malo razmisliti, zato mu je Tina predlagala: "Kaj pa če napiševa na list papirja samemu sebi nekaj za čez pet let?" Blaž je priznal, da se mu to zdi dobra ideja, saj sam živi bolj z danes na jutri.

Bo Blaž znal izbrati prave besede in prepričati svojo ženo, da bo končno videla možnost skupne prihodnosti z njim?

