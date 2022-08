Strokovnjak opozarja: Teh dveh besed v ljubezenski zvezi nikoli ne smete uporabiti!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do četrtka ob 20.45 lahko na Planetu spremljate šov Poroka na prvi pogled: Avstralija, v katerem parom svetuje tudi strokovnjak za ljubezenska razmerja John Aiken. Razkril je, katerih dveh besed v pogovoru s svojim partnerjem nikoli ne smete uporabljati.

Med pogovorom partnerjev o pomembnih temah, lahko hitro pride razgrete izmenjave mnenj, vseeno pa John Aiken opozarja, da obstajata besedi, ki jih v nobenem primeru ne bi smeli uporabiti v pogovoru s svojo ljubljeno besedo. Ti dve besedi sta po njegovem mnenju "vedno" in "nikoli".

John Aiken je eden od treh strokovnjakov v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija:

"Besedi se morda zdita precej neškodljivi, vendar lahko sabotirata dober pogovor in lahko močno pripomoreta, da gredo stvari s slabega na slabše," je povedal 51-letni strokovnjak za partnerske zveze.

Pojasnil je, da uporaba besednih zvez, kot sta "ti vedno" ali "ti nikoli" med prepirom drugo osebo samo še bolj vznemirita. "Namesto da bi želeli razumeti vaše stališče, se bodo postavili v obrambo in se vam bodo začeli upirati," je razložil. "Namesto da bi dal svoje težave na mizo, se bo vaš partner najverjetneje umaknil in nastal bo nekakšen pat položaj. Na koncu bosta oba razočarana in frustrirana."

John je povedal, da je težava pri teh dveh besedah, ker sta tako splošni in ne določata natančno, od kod izvira težava. Pojasnil je, da zaradi izrazov, kot sta "vedno" in "nikoli", vaš partner misli, da je vse, kar počne, narobe in vas z vsem vznemirja.

Priljubljeni strokovnjak priporoča, da namesto besed "vedno" in "nikoli" raje uporabite mehkejše besede kot sta "včasih" in "pogosto". To bo po njegovem mnenju naredilo veliko razliko v tem, kako bo, kar ste želeli povedati, razumel vaš partner.

