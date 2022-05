Nina presenetila: Že nekajkrat sem hotela pobegniti #video

V oddaji bomo videli, kako sta se Domen in Nina odpravila na romantično večerjo na Ljubljanski grad, kjer sta obujala spomine na to, kar sta skupaj doživela, in se dotaknila prihodnosti. Oba so prevevali dvomi, ali bo njuna zveza preživela tudi v realnem svetu, kjer ne bosta mogla vsega časa posvečati le drug drugemu.

"Zelo me je strah. Lažje je nekoga odgnati že prej, da gre on prvi stran, kakor pa da bi se on čez nekaj mesecev odločil, da nisem prava zanj in on odšel stran," je ob tem povedala Nina. Domnu je nato priznala, da je želela nekajkrat pobegniti od njega. "Ampak še vedno sem tukaj," je nato dodala. Domen ji je odgovoril, da od nje ni želel nikoli pobegniti.

Nina verjame, da je bilo tako, ker se je bala, da bo na koncu prizadeta, če se bo povsem prepustila. "Veliko lažje je zbežati od ljubezni, kakor pa se ji čisto predati. Potem mogoče ne boš prizadet," je dodala. Več v zgornjem videu.

Kako se je končalo njuno druženje in kako preostali pari vidijo svojo skupno prihodnost, izveste v nocojšnji oddaji.

