Nina: Morda bova ugotovila, da si nisva dovolj #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu ujamete nocoj ob 21. uri, bodo pari preživeli še zadnji skupni dan, preden bodo za teden dni odšli vsak po svoje in se v tem času odločili, ali bodo skupno zgodbo nadaljevali tudi po šovu. Da je to vse prej kot lahka naloga, sta spoznala tudi Domen in Nina.